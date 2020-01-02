جامعة سبها تعتزم تنظيم ندوة علمية حول التنمية في فزان

تعتزم جامعة سبها تنظيم ندوة علمية حول التنمية في فزان والتحديات التي تواجهها والحلول الممكنة تحت شعار “معا لبناء الوطن” بالتعاون مع ملتقى تنمية واستقرار فزان في الحادي عشر من شهر يناير الحالي 2020.

وقالت جامعة سبها في منشور لها إن الندوة تستهدف عمداء البلديات وأساتذة الجامعات والباحثين ومديري الادارات الخدمية والأعيان والحكماء ومنظمات المجتمع المدني بمنطقة الجنوب والجهات الأمنية وكذلك المهتمين بالشأن المحلي والتنمية المستدامة.

وأوضحت أن محاور الندوة مقسمة الى ثلاثة أجزاء المحور الأول يرتكز على المواطنة ودورها في إنجاح التنمية ومهددات الهوية الوطنية ومعوقات التعايش في فزان والمصالحة ودورها في استقرار وتنمية المنطقة.

فيما يتناول المحور الثاني الأمن وتأثيره في عملية التنمية وواقع المؤسسات الأمنية في فزان وأمن الحدود وأثرها على استقرار المنطقة وفزان والأمن القومي الليبي.

ويتناول المحور الثالث، المركزية والتنمية في فزان وتوطين المؤسسات الخدمية ودورها في تنمية واستقرار المنطقة والإدارة الرشيدة ودورها في التنمية والاستقرار وأولويات وآمال التنمية المحلية.