الوفاق تتهم أبو الغيط بـ”التقصير والتخاذل”

اتهّمت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بالتقصير في أداء مهامه المُكلّف بها.

وأعربت الوزارة عن رفضها واستهجانها لتصريحات أدلى بها أبو الغيط قالت إنها “تضمنت تفسيراً مغلوطاً حول معنى التدخل الخارجي في ليبيا ضمن نص قرار الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين”.

وأكدت خارجية الوفاق رفضها لـ”اقتصار التدخل الخارجي في ليبيا، من وجهة نظر أبو الغيط، على التدخل العسكري من الدول غير العربية فقط” بحسب بيانها.

وقالت الوزارة إنها “وجدت نفسها ملزمة بتذكير الأمين العام بنص المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية التي تنص على احترام الشؤون الداخلية للدول وعدم التدخل فيها”.

وأضاف البيان: “إن من أولى مهام الأمين العام للجامعة العربية العمل على حل أي نزاعات داخل الأقطار العربية وهو ما لم تلحظه الوزارة حيث لم يقم السيد الأمين بأية مبادرات لوقف العدوان على طرابلس”.

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