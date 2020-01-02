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الوفاق تتهم أبو الغيط بـ”التقصير والتخاذل”

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتهّمت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بالتقصير في أداء مهامه المُكلّف بها.

وأعربت الوزارة عن رفضها واستهجانها لتصريحات أدلى بها أبو الغيط قالت إنها “تضمنت تفسيراً مغلوطاً حول معنى التدخل الخارجي في ليبيا ضمن نص قرار الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين”.

وأكدت خارجية الوفاق رفضها لـ”اقتصار التدخل الخارجي في ليبيا، من وجهة نظر أبو الغيط، على التدخل العسكري من الدول غير العربية فقط” بحسب بيانها.

وقالت الوزارة إنها “وجدت نفسها ملزمة بتذكير الأمين العام بنص المادة الثامنة من ميثاق الجامعة العربية التي تنص على احترام الشؤون الداخلية للدول وعدم التدخل فيها”.

وأضاف البيان: “إن من أولى مهام الأمين العام للجامعة العربية العمل على حل أي نزاعات داخل الأقطار العربية وهو ما لم تلحظه الوزارة حيث لم يقم السيد الأمين بأية مبادرات لوقف العدوان على طرابلس”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • اى وفاق ياسيالة ياحمار فحكومة الوفاق مرفوضة من مجلس نواب الشعب بينما الجيش الوطنى مكلف من نواب الشعب ودعمه واجب على كل من يريد الاستقرار لليبيا ولا يحاربه الا من يطمع فى السيطرة على ثروة البلاد وخارية الوفاق خونة وعملاء للدولة العثمانية

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    • ح نقعد تحلم وتحلم ب دخول طرابلس الي ان يأتي يوم تجد نفسك مهجر وتندم علي مامضي

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  • الا يستحى سيالة الزبالة من خيانته الغظمى والتوقيع على بيع ليبيا لسلطان الدعارة العثمانى وجلب مقاتلين من سوريا لمحاربة الجيش الوطنى وهذا المجرم يستحق ان يرجم فى ميدان الشهداء بالحجارة

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  • ماذا تتوقع من بغل باع العراق عندما كان وزير خارجيه مصر … وباع سوريا كذلك .
    ساقط وبيوع ومصري

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