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مستشفى أبو هادي القروي في سرت يتسلم أجهزة ومعدات طبية

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

تسلمت إدارة مستشفى أبوهادي القروى أجهزة ومعدات طبية مقدمة من بلدية سرت أمس الثلاثاء.

وضمت الشحنة جهازا للموجات فوق الصوتية رباعى الأبعاد، وأجهزة تخطيط قلب، وأجهزة تحاليل طبية حديثة كيمياء الدم، تحوى 85 نوعا من التحاليل، وجهاز تحاليل مشتقات الدم، ومعدات جراحية، وصناديق تعقيم، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشملت أيضا أسرة طبية للكشف على المريض، وأجهزة ميكروسكوب للتحاليل الطبية، ومستلزمات تشغيلية طبية أولية للإسعافات الأولية، ومستلزمات معمل تحاليل طبية كاملة، وطاولات نقل معدات طبية، وأجهزة قياس ضغط الدم.

وأوضح البيان أن هذه الشحنة والدعم الطبى من المستلزمات الطبية التشغيلية والإسعافات الأولية والمعدات الجراحية والأجهزة تكفى المستشفى فترة عام كامل.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • للي ما يبيش يفهم – الامن الليبي المسلح – ادارة البلديات الليبية –
    -توكد بلاغات عن سرقة من الأبواب الخلفية – المعدات الطبية الجديدة من المستشفيات ومعدات الأسنان – من المستشفيات العامة – وتهريبها للعيادات التونسية – والعيادات الخاصة – وهي أرسلت للمستشفيات العامة لرعاية المواطنين في طرابلس – والمناطق التي تم صيانتها – من ادارة حكومة الوفاق – وأعضاء البرلمان متورطين في عمليات التهريب – لنفس القضية – الامن الليبي المسلح – كل المستشفيات – أربعة سيارات شرطة وضباط أمن ليبيين .

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  • الاعلام المحلي – اهمية عمل ندوات ولقاءات توعوية بمواضيع :
    التسمم الغذاءي – الخطر من رمي القمامة في الطرق – الأدوية المستوردة ومخاطرها على صحة المواطن – التوعية من نقل الأمراض في الأماكن العامة – الشرطة الطبية – كيفية التعامل مع مرضى السكري وضغط الدم – تعليم التمريض المنزلي الموءقت – خطر استعمال الأكواب والمعدات الشخصية في المنزل لأكثر من فرد – خطر الإصابة بالامراض داخل أنأمن العمل – وغيرها من المواضيع التي تهم الاعلام الليبي .

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