العريبي يتهم الوفاق بنقل مرتزقة من إسطنبول إلى ليبيا

وجه الناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي، اتهامات إلى حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج بنقل مرتزقة من إسطنبول إلى ليبيا.

وقال العريبي في تصريحات لـ “العربية. نت”، إن هناك رحلات غير مجدولة لطيران الأفريقية والليبية لنقل المرتزقة بين مطاري اسطنبول ومعيتيقة.

يأتي هذا فيما كانت إذاعة “RFI” الفرنسية، قد أفادت أمس الأربعاء، بوصول عدد كبير من “المقاتلين السوريين” إلى ليبيا عن طريق رحلات جوية غير مسجلة مشيرة إلى هبوط 4 طائرات تحمل مقاتلين سوريين من الألوية الموالية لأنقرة في مطار معيتيقة الليبي بين يوم الجمعة والأحد الماضيين نقلا عن مصادر بالمطار، لافتة إلى أن المعلومات بخصوص حضور سوريين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، تتواتر الواحدة تلو الأخرى”، بعد نشر مقاطع فيديو وثقت حضورهم في العاصمة طرابلس.