الخليج العربي للنفط ترفع إنتاجية آبار حقل النافورة

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الخميس، رفع انتاجية البئر G098-51 بمنطقة التعاقد 91 بحقل النافورة إلى حوالي 912 برميل زيت/يوم.

وقال مدير إدارة هندسة الإنتاج، محمد القاضي، إنه وبعد دراسة وضعية البئرG098-51 بحقل النافورة والذى كان به ترسبات في انابيب الإنتاج وكان القطر الداخلي للبئر شبه مقفل 1.80 انش والانتاج حوالى 800 برميل زيت / يوم، وضغط رأس البئر PSI 140 ، وتقرر وضع مواد كيميائية خاصة لإزالة الترسبات حيث قامت الادارات المعنية بشركة الخليج العربي للنفط بالتنسيق مع شركة صحارى ليبيا (SAPESCO) بإعداد تصاميم لنوعية المادة الكيميائية المناسبة لعلاج هذا النوع من الترسبات والكمية اللازمة لذلك وبعد ضخ هذه المادة أصبح القطر الداخلي لأنابيب الإنتاج للبئر2.75 انش، كذلك الزيادة في الانتاج ليصبح حوالى 912 برميل زيت /يوم وزيادة في ضغط البئر ليصبح 230 PSI.