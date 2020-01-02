اشتباكات عنيفة والجيش ينفذ هجوماً واسعاً في محاور طرابلس.. اخر التطورات

تجددت الاشتباكات العنيفة بمختلف الاسلحة الثقيلة والمتوسطة في أغلب محاور القتال وسط احياء العاصمة طرابلس وضواحيها والساعدية بين قوات الجيش الوطني و قوات الوفاق.

وقالت مصادر محلية أن الجيش الوطني بدء هجوماً واسعاً في كافة محاور جنوب طرابلس وسط تحليق مكثف لسلاح الجو في سماء محاور القتال بالعاصمة وتقدم ملحوظ للقوات المسلحة والسيطرة على مواقع جديدة.

ويشهد محور صلاح الدين والسدرة جنوب العاصمة اشتباكات قوية بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة، وأكدت مصادر محلية تقدم قوات الجيش وسيطرته على سيمافرو السدرة وتأمين المنازل خلف معسكر التكبالي بالاضافة لسيطرته على مسجد العتيق ومصحة الأمومة، مشيرةً إلى قرب إستكمال سيطرته الكاملة على منطقة السدرة .

فيما اشارت مصادر موالية للوفاق، أن قوات بركان الغضب قامت بصد هجوم للجيش في التكبالي بعد استدراج قوات الجيش الوطني.

وقال شهود عيان أن قوات الوفاق قامت بإغلاق سيمافرو الهضبة طول باتجاه صلاح الدين بسبب الاشتباكات الدائرة بالمنطقة.

وبحسب مصادر محلية فإن اصوات الضرب بالمدفعية الثقيلة تسمع بمنطقة السبعة في محور عين زارة، والذي يشهد اشتباكات عنيفة منذ صباح اليوم.

ولا تزال الإشتباكات مستمرة بالقرب من جامع فطرة بجميع أنواع الأسلحة وفقا لشهود عيان.

ووفقا للمصادر فإن سلاح الجو التابع للجيش الوطني عاد للتحليق بشكل مكثف في كافة محاور القتال بالعاصمة طرابلس، بالاضافة إلى تواجد الطيران العمودي بعدد من المحاور.

وكانت مقاتلات سلاح الجو قد قامت بقصف جوي اليوم استهدف مكب القمامة بطريق الشوك، وبحسب مصادر محلية فقد أستهدف تمركزات لمدفعية الهوان بالمنطقة.

على ذات الصعيد، اندلعت اشتباكات عنيفة جداً بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة في منطقتي الساعدية والتوغار.

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