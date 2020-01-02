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زيدان: أردوغان خائف من الليبيين.. والسبب

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

رأى الباحث في الشؤون الاستراتيجية فرج زيدان، أن أكثر ما يُرعب من وصفه بـ “العثماني وزعيم الإرهاب الدولي أردوغان” في إرسال أي قوات تركية لليبيا هو وعي الليبيين ودعمهم لجيشهم بقيادة خليفة حفتر.

وقال زيدان، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “أكثر ما يُرعب العثماني وزعيم الإرهاب الدولي أردوغان ويجعله يُفكر ألف مرة ومرة بإرسال أي قوات تركية لليبيا هو وعي الليبيين ودعمهم لجيشهم واستعدادهم الجهادي الذي ورثوه من أجدادهم لاسيما في مواجهة المستعمرين القدامى من العثمانيين والفاشست، وهذا ما يجعل الأمر يختلف عن سوريا التي تعاني من حالة انقسام واضح حول مسألة تأييد الجيش السوري لاسيما في الشمال السوري، ثمَّ قوة الجيش الوطني الذي اكتسب خبرةً وازداد قوةً؛ بسبب ما يتمتع به من حاضنة اجتماعية ومدنية كبيرة في الداخل الليبي في جميع المناطق ومن جميع القبائل، ويدرك الأتراك – أيضاً – بأن تهديداتهم بغزو ليبيا ستزيد من قوةً هذا الوعي وهذه الحاضنة، وتزيد من قوة الجيش الوطني وعزيمته على تحرير الأرض وحسم المعركة مع الإرهابيين والمليشيات الإجرامية وليس كما يسوق المندسين وبائعو الذمة والضمير بأنها حرب أهلية ويجب أن تُحل بالحوار والموائد الوهمية”، بحسب قوله.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • اردوغان يستدرج الى ليبيا ليلقى مصير صدام بعد دخول الكويت وكل الدلائل تشير لرغبة امريكية لاسقاطه واحتلال تركيا بعد انهاكه فى ليبيا وسوريا فهو كما قال ترامب احمق لهذا راينا دعم امريكى عسكرى للاكراد فى شمال سوريا واستعداد امريكى فى اليونان

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