زيدان: أردوغان خائف من الليبيين.. والسبب

رأى الباحث في الشؤون الاستراتيجية فرج زيدان، أن أكثر ما يُرعب من وصفه بـ “العثماني وزعيم الإرهاب الدولي أردوغان” في إرسال أي قوات تركية لليبيا هو وعي الليبيين ودعمهم لجيشهم بقيادة خليفة حفتر.

وقال زيدان، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “أكثر ما يُرعب العثماني وزعيم الإرهاب الدولي أردوغان ويجعله يُفكر ألف مرة ومرة بإرسال أي قوات تركية لليبيا هو وعي الليبيين ودعمهم لجيشهم واستعدادهم الجهادي الذي ورثوه من أجدادهم لاسيما في مواجهة المستعمرين القدامى من العثمانيين والفاشست، وهذا ما يجعل الأمر يختلف عن سوريا التي تعاني من حالة انقسام واضح حول مسألة تأييد الجيش السوري لاسيما في الشمال السوري، ثمَّ قوة الجيش الوطني الذي اكتسب خبرةً وازداد قوةً؛ بسبب ما يتمتع به من حاضنة اجتماعية ومدنية كبيرة في الداخل الليبي في جميع المناطق ومن جميع القبائل، ويدرك الأتراك – أيضاً – بأن تهديداتهم بغزو ليبيا ستزيد من قوةً هذا الوعي وهذه الحاضنة، وتزيد من قوة الجيش الوطني وعزيمته على تحرير الأرض وحسم المعركة مع الإرهابيين والمليشيات الإجرامية وليس كما يسوق المندسين وبائعو الذمة والضمير بأنها حرب أهلية ويجب أن تُحل بالحوار والموائد الوهمية”، بحسب قوله.