منظمة حقوقية ترحب بمبادرة السلام.. وتحذر من السيناريو السوري

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن ترحيبها بمبادرة السلام الوطني التي أطلقها عدد من النشطاء من مدينة بنغازي الداعية إلى وقف الحرب والدعوة إلى التهدئة واستئناف الحوار الوطني والاجتماعي.

وقال اللجنة في بيان أصدرته اليوم الخميس وخصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، إن هذه المبادرة الشبابية تعتبر خطوة إيجابية هامة باتجاه المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة، وإحلال السلام والوئام والتوافق الوطني والاجتماعي في البلاد، لافتة إلى أن تشكل هذا المبادرة وغيرها من المبادرات الأخرى نقطة انطلاقة لمبادرة مصالحة وطنية واجتماعية شاملة في كامل ربوع ليبيا، تسهم في طي صفحة الماضي واستشراف المستقبل.

وطالبت اللجنة، في بيانها، كافة مكونات وشرائح المجتمع الليبي وفعالياته وقواه الوطنية والاجتماعية والسياسية والأكاديميين والخبراء و النساء والاتحادات الشبابية والطلابية ونشطاء المجتمع المدني والمشائخ والحكماء والأعيان وكل دعاة السلام والمصالحة الوطنية في جميع ربوع الوطن، إلى تكثيف الجهود المبذولة من أجل وقف الحرب ووقف نزيف الدم فيما بين أبناء الوطن الواحد والدفع بجهود المصالحة الوطنية ودعم جهود إحلال السلام والاستقرار ، ونبذ العنف والكراهية والاقتتال، والعمل من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية والاجتماعية لليبيا، وقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية، وجر البلاد إلى مستنقع حرب أهلية واسعة النطاق ، وتجنب الانجرار إلى السيناريو السوري في ليبيا”.