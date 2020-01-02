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الجيش على تخوم أبوسليم بعد اشتباكات عنيفة

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

محاور قتال جديدة تدخل على الخط في طرابلس فبعد اشتباكات عنيفة دارت رحاها خلال الساعات الماضية أصبحت الوحدات العسكرية التابعة للجيش على تخوم منطقة أبوسليم .

وتركزت الاشتباكات في عدة مناطق بمشروع الهضبة منها جزيرة الفحم وخط 8 و9 وصولا إلى جزيرة الأرصاد ومنها إلى أربعة شوارع الرابش مع نزوح عدد كبير من المواطنين القاطنين في المشروع .

وشهدت محاور القتال الأخرى اشتباكات متقطعة ولم تسجل فيها أي تقدمات ملحوظة سوى تلك التي شهدها محور صلاح الدين وطريق المطار الذي بدأت وحدات الجيش في تأمين عدد من النقاط فيه بينها معسكر النقلية والفروسية، إضافة إلى ضربات جوية طالت منطقة العزيزية .

محاور تشتعل وأخرى تعيش هدوءا نسبيا مع تقدمات يسجلها الجيش الوطني في كل يوم وسط ترقب متواصل لما ستشهده الساعات القادمة خاصة إسراع تركيا في تنفيذ مشروع إرسال قواتها إلى ليبيا وهو ما قد يزيد الحرب اشتعالا أكثر من ذي قبل بحسب مراقبي الشأن الليبي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • يا شباب ابو سليم تحركوا لا تتركو المتمرد يتقدم نحو كم ياحكومتنا العزيزه لا تعترفي بالفشل حتى وان فشلت فاننا نستمد الشرعية منك قولوا وبصوت عالي (لا للعدوان على ابو سليم) ويجب ان تبث قناة تتبع غنيوة يكن عليها شعار (العدوان. على بوسليم)
    ايضا توار منطقة باب بن غشير وشارع الزاوية وشارع الجمهورية يجب اخذ خطوة استباقية المتمرد قريب يوصلكم

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    • يا جلول يا خرووووووووووف
      اتنــــــــــــــــــــــــــــــــاكك بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوء يا اابن االمومسسسس

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