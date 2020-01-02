طقس ليبيا: الارصاد تتوقع استمرار الامطار والثلوج بهذه المناطق.. وتحذيرات من انخفاض ملحوظ للحرارة

توقع خبراء المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا أن تشهد درجات حرارة منخفضة على أغلب مناطق ليبيا.

وأشار المركز في النشرة الجوية الصادرة عنه أن الدرجات القصوى المتوقع تسجيلها اليوم تتـراوح مـابين ( 12 – 16 ) مْ، ولا تتجاوز(11) مْ على المرتفعات الجبلية, وتنخفض انخفاض ملحوظ خلال فترة الليل والصباح الباكر ومن المتوقع ان لا تتجاوز (05) درجات مئوية على المرتفعات الجبلية ومناطق الجنوب الصحراوية.

وأضافت النشرة الجوية أن الفرصة مازالت مهياة لسقوط أمطار من حين لاخر على مناطق متفرقة من الشمال ومن المتوقع ان تكون جيدة على مناطق الشمال الشرقى تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد أحيانا.

ثلوج

وحذرت النشرة من جريان بعض الاودية المحلية مع احتمال بسيط لسقوط ثلوج خفيفة مساء هذا اليوم على مرتفعات الجبل الأخضر، وهناك فرصة لتكون الضباب على المرتفعات الجبلية .

وأشارت النشرة الجوية إلى أن فاعلية السحب الممطرة تقل تدريجيا على اغلب المناطق يوم الغد الجمعة.

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية كما وردت وفقا للارصاد الجوية:

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