سلاح الجو يستهدف تمركزات المسلحين في صلاح الدين بطرابلس

يواصل الطيران العمودي المقاتلة mi 35 التابع للجيش الليبي، منذ صباح اليوم الخميس، استهدف مواقع الجماعات المسلحة في محور صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن وحدات القوات المسلحة الليبية تواصل تقدمها على الأرض في محور صلاح الدين، تحت الغطاء الجوي.

وكانت قوات الجيش الليبي، قد أعلنت في وقت سابق مقتل 20 من عناصر الجماعات المسلحة في محور صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، “إن تقدمات هامة أحرزت في عمليات اليوم، كما تم القبض على 3 من مليشيات الردح محور صلاح الدين مجموعة في محور المشروع من ميليشيات مصراته، ليصل إجمالي المقبوض عليهم 12 ميليشياوي، وقتلى اليوم في صفوف المليشيات تجاوز الـ 20 قتيل. مع تقهقر واضح”، بحسب تعبيره.