الثني يبحث مع النائبة سلطنة المسماري عدد من المواضيع المتعلقة ببلدية المرج

ليبيا – استقبل رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء بمكتبه في مقر ديوان مجلس الوزراء عضو مجلس النواب عن بلدية المرج الدكتورة سلطنة المسماري.

الثني ناقش مع عضو المجلس وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة أوضاع مستشفى تاكنس القروي وسير عمله والاحتياجات التي يتطلبها العمل لتوفيرها بما يضمن سير العمل على الوجه الأمثل الذي يخدم أهل المنطقة.

وطرحت النائب سلطنة المسماري باعتبارها عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على الثني موضوع تعثر مرتبات معلمي ومعلمات سد العجز في كل من بنغازي والبيضاء والمرج وآليات حلحلتها.

كما بحث الاجتماع آلية معالجة مشاكل بعض المدارس الواقعة في نطاق بلدية الساحل و التطرق إلى طلب ضم كلية الطب بالمرج لبرنامج تطوير المناهج الموضوع من قبل الحكومة المؤقتة 2020-2023 ميلادي.

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