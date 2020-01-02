البرلمان التركي يبدأ مناقشة إرسال قوات إلى ليبيا

بدأ البرلمان التركي، منذ قليل، مناقشة مذكرة تفويض رئاسية من أجل إرسال قوات إلى ليبيا، حسب وكالة الأنباء التركية «الأناضول».

وفي 27 نوفمبر الماضي، أبرمت مذكرتا تفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق، بشأن الصلاحيات البحرية، والتعاون الأمني والعسكري.

وسبق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن أبدى استعداد بلاده لتقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق، إلا أنه لفت إلى أنّ طبيعة الانتشار وحجمه سيتحدد وفقا لـ«تطورات الميدان».

وفي سياق متصل، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أمس الأربعاء، إن أنقرة ربما تحجم عن إرسال قوات إلى ليبيا إذا أوقفت قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر هجومها على العاصمة طرابلس و«انسحبت».

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ونقلت «رويترز» عن أوقطاي الذي كان يتحدث في مقابلة مع وكالة «الأناضول» التركية قوله: «بعد إقرار البرلمان مشروع القانون… ربما يحدث أن نرى شيئًا مختلفًا.. موقفًا مختلفًا ويقولون حسنًا، سننسحب ونوقف الهجوم… وساعتها لماذا نذهب إلى هناك؟».

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