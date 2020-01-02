كرموس: الجامعة العربية مختطفة من قوى إقليمية

قال عضو المجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، أن جامعة الدول العربية “مختطفة” من دول تتحّكم فعلياً في مواقفها من الأزمات التي تمر بها المنطقة والقرارات الصادرة عنها.

وأشار كرموس إلى أن البيان الأخير الذي أصدرته جامعة الدول العربية بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، يُعتبر خير دليل على اختطافها وتوجيهها من قبل أطراف خارجية.

وكان مجلس الجامعة العربية قد عقد اجتماعا طارئا، الثلاثاء، على مستوى المندوبين الدائمين، خلص إلى رفض التدخلات الخارجية التي تسهم في انتقال المقاتلين المتطرفين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح.

كما شدد مجلس الجامعة العربية على خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الأجنبية وبما يسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة.

وحول بنود الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق، والرفض الكبير لتدخل أنقرة عسكرياً في ليبيا، قال عضو المجلس الأعلى للدولة في تصريحات لمونت كارلو الدولية أن الوفاق بحاجة لأسلحة نوعية تُمكّنها من صد تقدّم الجيش الوطني نحو طرابلس، مُستبعداً إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

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