المركزي» بالبيضاء: 50.33 مليار دينار إجمالي الإنفاق على مستوى ليبيا حتى نوفمبر

أعلن المصرف المركزي بالبيضاء أن إجمالي الإنفاق في الترتيبات المالية على مستوى ليبيا بلغ 50 مليار و 339 مليون دينار خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر الماضي، موزع بين 10 مليار و 165 مليون دينار إجمالي الإنفاق من المركزي بالبيضاء، و 40.17 مليار دينار من المركزي بطرابلس.

وأوضح بيان صادر عن المصرف بالبيضاء أن النفقات الفعلية على المرتبات وما في حكمها في المنطقة الشرقية بلغت 5 مليارات و 346 مليون دينار، والنفقات التسييرية في الباب الثاني وصلت إلى 4 مليارات و 819 مليون دينار.

وبالنسبة للمرتبات أوضح المركزي بالبيضاء أن «هناك نسبة 8% تدفع حاليا من وزارة المالية في طرابلس بقيمة 177 مليون دينار، وبذلك تكون الحصة الإجمالية من المرتبات (ترتفع من 20% إلى) 28% وفي إطار النسبة المالية التي تتناسب مع عدد السكان بالإقليم».

وبالنسبة لمخصصات الإنفاق على برامج الاستقرار لمدينة بنغازي، أشار المصرف إلى أن ذلك سينعكس في الباب الثالث (التنمية) بالربع الأخير من العام 2019 وفي حدود مبلغ وقدره 370 مليون دينار.

وفي مطلع ديسمبر الماضي، أظهرت بيانات صادرة عن «المركزي» في طرابلس أن إجمالي الإنفاق منه بلغ 40.17 مليار دينار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام 2019.

وأظهرت البيانات إنفاق 21.61 مليار دينار على البند نفسه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية نوفمبر، بواقع 21.6 مليار دينار للمرتبات، و8.2 مليار دينار للنفقات التيسرية، و3.6 مليار دينار للتنمية و6.7 مليار دينار للدعم.

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