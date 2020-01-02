الشيباني: لا يهمنا ما يقرره البرلمان التركي

رأى عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني، أن القوات التركية متواجدة على الأراضي الليبية بالفعل، وذلك تعقيبا على جلسة البرلمان التركي التي تعقد للتصويت على إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وقال الشيباني، “في هذه اللحظات التي ينعقد فيها البرلمان التركي في جلسة ليتم اتخاذ القرار بالتدخل العسكري المباشر في ليبيا من عدمه … نحن لا يهمنا ما يقرره البرلمان التركي لأنه عمليا القوات التركية والطائرات المسيرة والمدرعات وكافة الأسلحة موجودة في ساحة المعركة … سيهزم الجمع ويولون الدبر”، بحسب تعبيره.

هذا ويعقد البرلمان التركي جلسة استثنائية، للتصويت على المذكرة التي قدمتها الرئاسة التركية بشأن إرسال قوات إلى ليبيا، وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلب حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، فيما تشير أغلب التوقعات إلى أن البرلمان سيصدق على مذكرة أردوغان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا، نظرا لما يملكه الحزب الحاكم من أغلبية في عدد المقاعد.