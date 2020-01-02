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الغرياني: يجب قتل حفتر بأمر الله.. وعلى الوفاق الإفتخار بالإتفاقية التركية والتمسك بها

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني إن كل من يحمل قضية من قضايا الأمة أياً كان موقعه عليه أن يحرص عليها ويكون عادلاً بها، واصفاً قضية “حفتر ” (القائد العام للجيش المشير حفتر) بأنها ظالمة وإجرامية وباطلة حسب تعبيره.

الغرياني أشار خلال إستضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن تضييع القضية يعني ضياع الوطن والحق والعدل والدين والخلق بالإضافة للإقتصاد والأمن والمال.

وإستطرد حديثه:” الحرب ليست صدفة أن تتحالف دول اقليمية في خدمة مشروع صهيوني خبيث للقضاء على الدين والأمة وحريتها لذلك الحرب هي مقدسة وعلى كل من خرج وأخلص النية لله والحرص على الشهادة لانه يقاتل ملحدين ومجرمين”.

وعلق على الزيارة المرتقبة للوفد الأوروبي في هذا التوقيت مبيناً أن حكمة الوفاق والرئاسي تتحملان مسؤولية ذلك لأنها من البداية لم تقم بتشكيل تحالفات شرعية قانونية مع الدول الصديقة طوال فترة ما وصفه بـ”الحرب على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) .

وقال:” الإتفاقية التركية خطوة إيجابية للدفاع عن الرئاسي وخطوة فعالة قوية لنصرة الجبهة جعلت الاعداء كالمجالس الأوروبية والأمريكان والروس وحلفائهم في البلاد العربية راضون عما يفعله المرتزقة والمصريين، والسبب في رضاهم هو ضعف موقفنا لأننا لم نتحرك بجدية ولم نقم بعمل فعال إيجابي يغير موازين المعركة، نحن نرحب بالوفد الاوروبي ولكن نقول لمن يريد أن يستقبلهم من رؤسائنا ومجالسنا في الدولة إياكم أن تعطوهم ما يدل على الضعف والخذلان بل عليكم أن تتخذوا الموقف الذي تطلبه دائماً المفاوضات ورفع السقف”.

وإعتبر أن الإتفاقية مع تركيا خطوة إيجابية وقانونية كما أنها تحالف مع دولة مسلمة صديقة ومشروعة، مطالباً حكومة الوفاق بالإفتخار بهذه الإتفاقية والتمسك بها.

وأضاف بشأن البيان الصادر عن المجلس الرئاسي حول الفيديو الذي تم تداوله حول وجود مقاتلين سوريين يقاتلون مع حكومة الوفاق، أن البيان نفى صحة ذلك وأكد على أن الفيديو مزور ومفبرك حيث تم تصويره عام 2016 في سوريا، داعياً المواطنين إلى عدم تصديق كل ما يشاهدونه في ماوصفه بـ”الإعلام المعادي” حسب قوله.

كما أردف:” ليس هناك مقارنة بين ما يفعله حفتر بالتعاقد مع المرتزقة من كل مكان والملاحدة الروس النصارى والوثنيون نحن نقاتلهم كلهم هذا يختلف عندما تتحالف جهة شرعية بمقتضى القانون الدولي والامم المتحدة أن الحكومة الشرعية من حقها عقد وابرام الإتفاقيات ومن الجهة الشرعية التحالف مع تركيا مشروع ديانة لأنها بلد مسلم و التعاون بين المسلمين مشروع أما من الناحية القانونية مشروعه لأن من عقدها هي الحكومة الشرعية وليست حكومة البغاة والظلمة”.

الغرياني قال إن “حفتر ” ليس لديه الشرعية بل هو شخص منقلب عليها وباغي، معتبراً أنه ليس من حقه عقد تحالفات مع مسلمين أو غيرهم لذلك يجب قتله بأمر الله وفقاً لتعبيره.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • الله يلعنك ويخزيك آلله لآ تربحك أيها المفتن باذن الله نار جهنم في انتظارك أنت و من معك
    غررت باولادنا الي مات والي مبتور والي مفقود
    حتى تسلمها الى الإستعمار العثماني
    أصلا هذي صنعت جدودك خدام النصارى
    لكن ليبيا فيها رجال يردوها باذن الله

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  • خسئت عدو الله يابولهب ما اغنى عنك مالك وماكسبت ستصلى نارا ذات لهب فمن الذى يدفع لك لتفتت الديار الليبية اليست قطر هى التى تمول قناتك ويشرف عليها مستشار امير قطر الاسراائيلى عزمى بشارة عضو الكنيست الاسرائيلى والكل يعرف علاقة قطر بالصهاينة فهى البلد العربى الوحيد الذى تلعب فيه الفرق الرياضية الاسرائيلية وترفع علمها هناك وتركيا دولة علمانية طبقا للدستور وتبيح الدعارة قانونا وتربطها باسرائيل علاقات قوية حتى ان الاسمنت المستخدم فى بناء المستطونات الاسرائلية تركى اى ان من يدعمكم ويدعم السراج دولتين وكلاء عن الصهاينة اما من يدعم الجيش الوطنى بقيادة المنتصر بالله المشير خليفة حفتر قلب الامة الاسلامية ارض الحرمين الشريفين السعودية ومصر ارض الازهر الشريف وغيرها من دول عربية ارض الانبياء كفاية غباء اما قطر وتركيا فلم يدخلها اى نبى انها ارض نجسة ارض الدعارة والكلاب المسعور هو هو براحتك فلا وزن لك ياامعة ويكفى ان مصدر دخل من قطرائيل الصهبونية

    رد
  • Avatar يقول استعدوا لفرح ليبيا وزفتكم ايها الخوان للسجون الذى بات قريبا جدا والمتغطى باردوغان عريان:

    .عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيَأتي علَى النَّاسِ سنواتٌ خدَّاعاتُ يصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبضةُ قيلَ وما الرُّوَيْبضةُ قالَ الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامَّةِ
    9

    رد

  • هذا آخر زياط وإسهال مزمن يخرج من شيخ فقد عقله وصوابه وأصبح يلوح بالموت لمن يعارضه وكأنه أخذ تفويض ربانى…[email protected] أليس لهذا أن يطلق عليه ب ( كلب ظال )….!!؟
    نؤكد لك بأن كل تصريحاتك ماهى إلا نباح وعويل كلاب مصابة بداء الكلب ( ياكلب )سوف تموت بغيظك ولن تجد من يترحم عليك….لقد وقعت فى شر اعمالك…[email protected]

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