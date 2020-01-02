حزب تركي يعارض إرسال قوات إلى ليبيا

أعلن حزب إيي التركي المعارض، أنه سيصوت بالرفض على إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وقالت زعيمة حزب إيي التركي المعارض ميرال أقشنر، إن إرسال قوات لليبيا مسألة تهدد الأمن القومي التركي.

هذا ويعقد البرلمان التركي جلسة استثنائية، للتصويت على المذكرة التي قدمتها الرئاسة التركية بشأن إرسال قوات إلى ليبيا، وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلب حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، فيما تشير أغلب التوقعات إلى أن البرلمان سيصدق على مذكرة أردوغان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا، نظرا لما يملكه الحزب الحاكم من أغلبية في عدد المقاعد.