الطاهر يستعرض مع معيتيق إجراءات تنمية إيرادات البلديات

استعرض وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق، ميلاد الطاهر، اليوم الخميس، مع النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، الإجراءات المتخذة بشأن اللوائح الخاصة بتنمية وتطوير الإيرادات المالية للبلديات بما يحقق التنمية المكانية فيها، وفقا لما نص عليه القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن الإدارة المحلية، واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 103 لسنة 2013.

وأكد الطرفان ضرورة رد وزارة المالية على الحكم المحلي؛ للبدء في الإجراءات التنفيذية المتعلقة بفتح الحسابات المصرفية، وتحديد المخولين ونوعية إيصالات القبض، وكيفية الجباية وقيمة التوريد المالية التي يمكن أن تتصرف بها البلديات، وفق ما تضمنته مكاتبة وزارة الحكم المحلي الموجهة إلى وزارة المالية، بشأن تنفيذ نص المادة 103 من اللائحة المشار إليها المتعلقة بالرسوم البلدية، وذلك لأهميتها، حسب بيان على إدارة التواصل على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس، بحث عضو المجلس الرئاسي وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة، محمد عماري، مع الطاهر، لائحة الإيرادات المالية لوحدات الإدارة المحلية التي تحدد آلية جباية إيرادات البلديات بالتعاون مع وزارة المالية، إذ عرض الطاهر ما أنجزته الوزارة بخصوص تطوير الهياكل التنظيمية للبلديات لدعم نقل اختصاصات الإدارة المحلية إليه.

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