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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

02 January, 2020

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، اليوم الخميس مع وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن الوزير استعرض خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء الإجراءات المتخذة بشأن اللوائح الخاصة بتنمية وتطوير الإيرادات المالية بالبلديات بما يحقق التنمية المكانية فيها، وفقا لما نص عليه القانون رقم (59) لسنة 2012 بشان الإدارة المحلية، واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (103) لسنة 2013.

وأكد معيتيق، على ضرورة رد وزارة المالية على وزارة الحكم المحلي للبدء في الإجراءات التنفيذية المتعلقة بفتح الحسابات المصرفية وتحديد المخولين ونوعية إيصالات القبض ( م ح 5 ) وكيفية الجباية وقيمة التوريد المالية التي يمكن من خلاله أن تتصرف بها البلديات، وفق ما تضمنه مكاتبة وزارة الحكم المحلي الموجهة لوزارة المالية بشأن تنفيذ نص المادة ( 103 ) من اللائحة المشار إليها المتعلقة بالرسوم البلدية .