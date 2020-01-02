رئيس هيئة الثروة البحرية يتسلم مهام منصبه

أقيمت اليوم الخميس، مراسم تسليم والاستلام، بين الرئيس الجديد للجنة الإدارة بالهيئة العامة للثروة البحرية عادل كندير والرئيس السابق رضا دوزان بمقر الهيئة بالعاصمة طرابلس.

وأشارت إدارة التواصل بمجلس وزراء حكومة الوفاق إلى تكريم دوزان خلال مراسم التسليم والاستلام، تقديرًا لجهوده طيلة فترة عمله، متمنين له دوام التقدم والازدهار.

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يأتي ذلك تنفيذًا لقرار المجلس الرئاسي رقم (1463) لسنة 2019م، بشأن إعادة تشكيل لجنة الإدارة للهيئة العامة للثرة البحرية.

حضر الحفل أعضاء اللجنة المشكلة، ومديرو الإدارات بالهيئة العامة للثروة البحرية، تحت إشراف وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية.

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