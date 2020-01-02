محتجون في طبرق يمهلون الحكومة شهرا لدفع رواتبهم أو سيتم إغلاق الموانئ النفطية

أخبار ليبيا 24-خاص

وقف صباح اليوم الخميس عشرات المحتجين أمام مقر بلدية طبرق للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ سنوات على الرغم من تحصلهم على قرارات تعيين منذ عام 2015.

وحمل المحتجين، المعينين بمختلف القطاعات، لافتات أمام مقر البلدي، مهددين بإغلاق الموانئ النفطية بطبرق بعد إمهال الحكومة المؤقتة حتى نهاية يناير الجاري.وطالب المحتجين الحكومة، بإيفاء وعودها وصرف مرتباتهم.

وفي الأثناء ناقش رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، ووكيل وزارة العمل بالحكومة المؤقتة، أحمد يوسف، مع المحتجين أسباب تأخر مرتباتهم لأكثر من 4 سنوات.

وأكد وكيل وزارة العمل، أن أسباب التأخر بسبب الأمور المالية في البلاد وأن وزارة العمل قامت بواجبها تجاه هؤلاء المعينين بكل البلديات التي تقع في نطاقهم.

كما أكد، عميد بلدية طبرق أنه مع هؤلاء المحتجين لمساعدتهم والاستعجال بصرف مرتباتهم للظروف، التي يمر بها أكثر من 16 ألف متعين في نطاق بلدية طبرق.

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