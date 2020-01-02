إذاعة فرنسية: وصول مقاتلين السوريين من تركيا إلى طرابلس نقلوا بطائرات ليبية

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أفادت إذاعة “RFI” الفرنسية، أمس الأربعاء، بوصول عدد كبير من “المقاتلين السوريين” إلى ليبيا عن طريق رحلات جوية غير مسجلة، على حد قولها.

وأكدت الإذاعة، هبوط 4 طائرات تحمل مقاتلين سوريين من الألوية الموالية لأنقرة في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس بين يومي الجمعة والأحد الماضيين نقلا عن مصادر بالمطار.

وأشارت “RFI”، إلى أن شركة الخطوط الجوية الليبية وشركة الطيران الأجنحة التي يملكها عبد الحكيم بلحاج المقيم بتركيا، قامتا بنقل هؤلاء المقاتلين من تركيا إلى طرابلس، بهدف مساعدة قوات حكومة الوفاق الوطني.

وقالت الإذاعة الفرنسية، إن “المعلومات بخصوص وجود سوريين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا، تتواتر الواحدة تلو الأخرى”، بعد نشر مقاطع فيديو مؤخرا وثقت حضورهم في العاصمة طرابلس.

ومن المنتظر أن يعقد البرلمان التركي، اجتماعا طارئا غدا الخميس، لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن الأسبوع الماضي أن حكومته سترسل قوات إلى ليبيا بعدما طلب رئيس حكومة الوفاق الدعم العسكري من تركيا، للتصدى للهجوم الذي تشنه قوات الجيش الوطني الليبي على طرابلس.

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