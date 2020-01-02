فى جلسة البرلمان .. تعرف على الاحزاب الرافضة للتدخل العسكرى فى ليبيا

أعلنت أحزاب المعارضة التركية، رفضها التدخل العسكرى فى ليبيا، خلال جلسة البرلمان الطارئة المنعقدة حاليا للتصويت على القرار.

وبحسب موقع “تى 24” التركى، فإن الذين أعلنوا أنهم سيصوتون بـ “لا” هم: حزب الشعب الجمهورى وحزب الشعوب الديمقراطى، والحزب الديمقراطى وحزب المناطق الديمقراطى، وحزب العمال التركى، وحزب الخير.

وكان حكمت سامى ترك وزير، العدل التركى السابق، قد أكد فى تصريحاته السابقة إن “إرسال الجنود الى ليبيا واضطرارهم لاستخدام السلاح، هو معارض للمادة 92 فى القانون التركى، وهذا يعنى أن تركيا سوف تدخل فى حرب فعلية”.

ويناقش البرلمان التركى اليوم الخميس، فى جلسة طارئة، مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا، دعما لحكومة الوفاق. وبموجب المذكرة، سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها فى عهدة أردوغان، ويُمنح هذا التفويض، إذا صادق عليه البرلمان، لفترة عام واحد قابلة للتمديد.