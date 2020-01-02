أجتماع مدراء مكاتب الشؤون الاجتماعية بالجفرة ووداي عتبة وبراك الشاطئ‎

ناقش مدراء مكاتب الشؤون الاجتماعية بالجفرة ووداي عتبة وبراك الشاطئ وتنسيقية دعم المرأة بالمنطقة الوسطى والليبية للاغاثة ، اضافة الى عضو المجلس البلدي وادي عتبة عزالدين مغير في الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الخميس بديوان الشؤون الاجتماعية بالجفرة جملة من المواضيع التي تهم العمل الاجتماعي في البلديات المذكورة .

وتناول الاجتماع مشكلة واعداد النازحين لمخاطبة جهات الاختصاص ووزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة لتقديم الدعم اللازم للاسر النازحة ..

كذلك تم بحث اوضاع المطلقات والارامل والليبيات المتزوجات من غير الليبيين من حيث جنسية الابناء بالاضافة الى الاحقية في منحة ارباب الاسر .

واستعرض المشاركين في الاجتماع المشاكل التي تواجه الطلاب النازحين في مختلف المراحل التعليمية من حيث ازدحام الفصول الدراسية ومدى قدرة المدارس والكليات الجامعية لاستيعابهم ، والعمل على توفير فصول دراسية كحل مؤقت .

وعرج الاجتماع على وضع خطط وبرامج عمل لمزيد من الاهتمام والتشجيع للصناعات الصغرى والمتوسطة التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الشباب والنساء والاسر على الانخراط في هذا الجانب الاقتصادي المهم .