أحمد الجارالله يكشف مخطط أردوغان للخروج من ورطة التدخل فى ليبيا

كشف الكاتب الكويتي أحمد الجارالله، عن مخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للخروج من ورطة التدخل العسكري فى ليبيا.

قال الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة وعميد الصحافة الكويتية، فى تغريدة له على “تويتر” إن هناك تسريبات من تركيا تشير إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيطلب من البرلمان رفض التدخل العسكري فى ليبيا لرفع الحرج عنه أمام الرفض الدولي لتدخله فى ليبيا البعيدة عنه، موضحًا أن هدف أردوغان من هذه الاستراتيجية أن يعطى إيحاء بأن البرلمان التركي هو من يرفض التدخل فى ليبيا وليس هو مما يرفع عنه الحرج.

ومن المفترض أن يعقد البرلمان التركي اليوم الخميس، جلسة طارئة للتصويت على منح الرئيس رجب طيب أردوغان، تفويضا بإرسال قوات إلى ليبيا، دعما لحكومة الوفاق.

وبموجب المذكرة، سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها فى عهدة أردوغان، ويُمنح هذا التفويض، إذا صادق عليه البرلمان، لفترة عام واحد قابلة للتمديد.