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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

02 January, 2020

أعلنت عملية بركان الغضب وفاة سيدة جراء سقوط قذيفة عشوائية بمنطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس.

وبينت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن تقارير أولية تفيد بسقوط ثلاثة قذائف عشوائية في منطقة بن عاشور متهمة قوات الجيش بالتورط في الهجوم.

وطالبت غرفة العمليات المشتركة من المواطنين عدم التجمع بالأماكن التي تعرضت للقصف حفاضا على سلامتهم من تكرار القصف لنفس المواقع أو احتمال وجود قذائف لم تنفجر