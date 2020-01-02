حزب تركي معارض: إرسال قواتنا لليبيا أمر خاطئ وينطوي على محاذير

أعلنت زعيمة حزب “إيي” التركي المعارض، مرال أقشنر، أن حزبها سيصوت بالرفض في البرلمان التركي الخميس على مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال جنود إلى العاصمة الليبية طرابلس استجابة لطلب حكومة الوفاق.

كما اعتبرت أن مثل تلك الخطوة تشكل تهديداً للأمن القومي التركي، ويمكن أن تؤدي إلى قتل جنود أتراك بغير وجه حق.

إلى ذلك، أكدت في تصريح للصحافيين، بعدما أجرت اجتماعاً مغلقاً مع نواب حزبها، أن إرسال قوة محاربة إلى مكان على بعد ألفي كيلومتر أمر خاطئ وينطوي على محاذير.

ولفتت إلى أن حزبها مقتنع أنه لن يكون مفيدا لتركيا أن تصبح جزءا من الحرب الأهلية في ليبيا، مثلما هو الحال في سوريا.

كما أكدت على ضرورة أن يكون دور تركيا كوسيط بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وقوات خليفة حفتر.

أتى موقف حزب “إيي” هذا قبيل بدء جلسة في البرلمان التركي للتصويت على إرسال الجنود الأتراك إلى ليبيا.