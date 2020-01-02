رئيس لجنة الدفاع في البرلمان التركي: تهديدات حفتر تهدد السلم في ليبيا

جدد رئيس لجنة الدفاع في البرلمان التركي قوات الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.

وقال رئيس لجنة الدفاع في البرلمان التركي بحسب قناة “trt التركية إن “تهديدات حفتر لا تزال مستمرة وتهدد السلم في ليبيا”

ويعقد البرلمان التركي، اليوم الخميس، جلسة استثنائية، للتصويت على المذكرة التي قدمتها الرئاسة التركية بشأن إرسال قوات إلى ليبيا.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لطلب حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، فيما تشير أغلب التوقعات إلى أن البرلمان سيصدق على مذكرة أردوغان بشأن إرسال قوات إلى ليبيا، نظرا لما يملكه الحزب الحاكم من أغلبية في عدد المقاعد.