سياسي إيطالي: لم يعد لنا أي دور في ليبيا

قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني عن وزير الخارجية لويجي دي مايو، إنه “لا حضور له”، فـ”لم يعد لدينا أي دور في ليبيا، وقد فقدنا ماء وجهنا ومصداقيتنا” لقد “كنا الرقم واحد، وقد خدعنا الأتراك أيضًا”.

وبحسب وكالة “آكي” ندد سالفيني في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية الخميس، بـ”السياسة الخارجية لحكومة (جوزيبي) كونتي”، وأكد على “عدم تمتع الوزير لويجي دي مايو بأي ثقل” مضيفا أن “تصحيح الأخطاء في مجال السياسة الخارجية هو أصعب شيء”، فـ”مع الإدارة الأمريكية، نتصرف كصانعي الشوكولاتة، ويبدو أن (مؤسس حركة خمس نجوم، بيبّي) غريللو و(زعيمها السياسي) دي مايو هما مسؤولا العلاقات العامة في بكين”.