الأمم المتحدة ستطلب 115 مليون دولار للمساعدات الإنسانية بليبيا خلال 2020

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت الأمم المتحدة أنها ستطلب 115 مليون دولار ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لمساعدة ليبيا في عام 2020، بهدف تقديم المساعدة لنحو 342 ألف شخص، وذلك مع تصاعد العنف والنزوح المتزايد للمدنيين من ديارهم.

وأكد بيان صدر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، مواصلة الأمم المتحدة وشركائها في تقديم الدعم بما فيه الطعام والمواد غير الغذائية والمستلزمات الطبية للمحتاجين.

وأشار البيان، إلى أن نحو 3,500 شخص حصلوا على الطعام والمواد غير الغذائية، في حين سيحصل 2,500 شخص على المساعدات في الأيام القليلة القادمة، بحسب ما نشر مركز أخبار الأمم المتحدة.

وقد أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، باستمرار الاشتباكات والغارات الجوية في المناطق السكنية داخل طرابلس وما حولها، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين ونزوح المئات.

وبحسب أوتشا، فقد قُتل سبعة مدنيين على الأقل وأصيب 25 شخصا بجراح بسبب الغارات الجوية، منذ 24 ديسمبر الماضي، وذكر أن التقارير تفيد بنزوح أكثر من 1500 شخص من داخل طرابلس والمناطق المحيطة بها خلال الأسبوعين الماضيين.

يذكر أن 11 مرفقا صحيا قد تحصل على المستلزمات الطبية من الأمم المتحدة، من بينها التجهيزات المتعلقة بالصدمات والجراحة للاستجابة إلى الحالات المتزايدة بسبب الأعمال العدائية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأمم المتحدة وشركاءها وصلوا إلى أكثر من 226 ألف شخص وقدموا المساعدات لهم منذ بداية الأزمة في مطلع أبريل 2019.

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