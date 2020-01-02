«تعليم الوفاق» تطلق برنامجا تدريبيا مكثفا لمسؤولي المراقبات السبت المقبل

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، أنها ستشرع يوم السبت المقبل في تنفيذ برنامج تدريبي مكثف يستهدف مراقبي التعليم ومديري مكاتب التفتيش والنشاط بالبلديات سيستمر خلال شهر يناير الجاري، وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وقالت مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة الدكتورة، آمال لابه، إن البرنامج التدريبي يهدف إلى «الرفع من كفاية المراقبين ومديري مكاتب التفتيش في مجالات إعداد وتطوير القادة وكتابة التقارير والمراسلات الإدارية والتنمية المعرفية بتشريعات التعليم والوظيفة العامة لتمكينهم من إدارة وحداتهم بالطرق العلمية الحديثة».

وأضافت لابه أنه «بالنسبة إلى مديري مكاتب النشاط المدرسي فالهدف من البرنامج هو تطوير قدراتهم في كتابة التقارير والمراسلات الإدارية وإدارة الاجتماعات والتواصل الفعال وتنمية المهارات القيادية والإدارية لديهم».

وأوضحت لابه أن البرنامج التدريبي سينطلق يوم السبت المقبل في كل من «المنطقة الوسطى وطرابلس الكبرى»، مستهدفا مراقبي التعليم ومديري مكاتب التفتيش والنشاط بهذه المناطق، ويتضمن محاضرات وورش عمل في مجال تنمية المهارات القيادية والإدارية لتحقيق أهداف الوحدات الإدارية المستهدفة وتفعيل دورها والرفع من مستوى أدائها.

وذكرت لابه أن البرنامج التدريبي سيجري تنفيذه في كل المناطق خلال شهر يناير الجاري، وفقا لجدول المواعيد المحددة، لافتة إلى أنه يأتي تنفيدا للمهام الموكلة لإدارة الموارد البشرية بالوزارة في جانب التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة وتنمية الموارد البشرية.

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