سالفيني: لقد فقدنا ماء وجهنا ومصداقيتنا في ليبيا كنا الرقم واحد وقد خدعنا الأتراك أيضاً

ليبيا – قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني عن وزير الخارجية لويجي دي مايو إنه لا حضور له فلم يعد لديهم أي دور في ليبيا، قائلاً” لقد فقدنا ماء وجهنا ومصداقيتنا كنا الرقم واحد وقد خدعنا الأتراك أيضاً”.

سالفيني ندد في مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية الخميس ونقلتها وكالة “آكي” بالسياسة الخارجية لحكومة جوزيبي كونتي، مؤكداً على عدم تمتع الوزير لويجي دي مايو بأي ثقل.

وأضاف “تصحيح الأخطاء في مجال السياسة الخارجية هو أصعب شيء فمع الإدارة الأمريكية نتصرف كصانعي الشوكولاتة ويبدو أن مؤسس حركة خمس نجوم، بيبّي غريللو وزعيمها السياسي دي مايو هما مسؤولا العلاقات العامة في بكين”.

كما تابع سالفيني “إنني أشعر بالخجل كإيطالي من أن يمثلني هؤلاء السادة”.