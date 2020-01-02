حزب الشعوب الديمقراطي التركي يرفض إرسال قوات إلى ليبيا

أنقرة-العنوان

أكد الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، سزائي تمالي، أن نواب حزبه في البرلمان سيصوتون بـ”لا” على قرار إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

تصريحات سزائي تمالي، جاءت خلال اجتماع لحزبه قبيل انطلاق جلسات البرلمان اليوم الخميس، بشأن التصويت على قرار إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وأعلن الحزب، “نقول لا لهذه المذكرة التي تؤكد فشل النظام التركي”، مشيرًا إلى أن شرعية حكومة الوفاق طرابلس منقوصة والبرلمان الليبي لم يصادق عليها. وأكد الحزب، أن حكومة أردوغان ترسل السلاح إلى حكومة الوفاق منذ فترة طويلة.

وشدد الحزب على أن إرسال قوات تركية إلى ليبيا يسمى احتلال وتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.