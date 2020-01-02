الأناضول: البرلمان التركي يوافق على إرسال جنود إلى ليبيا

ذكرت وكالة أنباء الأناضول أن البرلمان التركي وافق بالأغلبية على مذكرة رئاسية تقضي بإرسال جنود إلى ليبيا، وذلك خلال جلسة للبرلمان الخميس.

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