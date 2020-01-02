وافق البرلمان التركي خلال جلسته المنعقدة اليوم الخميس على مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتاً مقابل 184 .

وكان المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إشلار أكد أن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين تجاه الأزمة في ليبيا.

وقال إشلر في كلمته بالبرلمان التركي إن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين تجاه الأزمة في ليبيا مبينا أن أنقرة تدعم ما وصفها بالحكومة الشرعية في ليبيا في إشارة إلى حكومة الوفاق.

وأضاف “وعدنا بتقديم المساعدات الإنسانية إلى ليبيا” مردفا “لبينا نداء حكومة الوفاق لمواجهة التحركات الانقلابية في ليبيا” وزاد “تركيا تدعم السلام والاستقرار في ليبيا وتؤيد أي مبادرة لتحقيق ذلك”

وأردف “لم ندعم بشار الأسد لأنه يقتل شعبه وهذا أصل الخلاف بيننا وبينه”.