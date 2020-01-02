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رئيس وزرراء اليونان يلتقي الرئيس الأمريكي لبحث مذكرة التفاهم بين السراج وإردوغان

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السابع من يناير ومذكرة التفاهم البحرية بين الوفاق وتركيا على رأس جدول الأعمال.

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عن مصدر الخبر

جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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