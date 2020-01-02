رئيس وزرراء اليونان يلتقي الرئيس الأمريكي لبحث مذكرة التفاهم بين السراج وإردوغان

رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السابع من يناير ومذكرة التفاهم البحرية بين الوفاق وتركيا على رأس جدول الأعمال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية