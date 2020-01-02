سقوط قذائف على صلاح الدين بطرابلس

سقطت اليوم الخميس عدة قذائف مدفعية على حي صلاح الدين بالعاصمة طرابلس.

وبحسب وكالة نوفا قال شهود عيان إن قذائف المدفعية الثقيلة سقطت في مناطق تسيطر عليها قوات الجيش وخلفت أضرارا مادية جسيمة بمبنيين في صلاح الدين، بينما لم تتغير مواقع سيطرة الطرفين (الجيش وحكومة الوفاق)، على الرغم من الاشتباكات المتقطعة

من جانبها أعلنت عملية بركان الغضب وفاة سيدة جراء سقوط قذيفة عشوائية بمنطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس.

وبينت عملية بركان الغضب عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن تقارير أولية تفيد بسقوط ثلاثة قذائف عشوائية في منطقة بن عاشور متهمة قوات الجيش بالتورط في الهجوم.

وطالبت غرفة العمليات المشتركة من المواطنين عدم التجمع بالأماكن التي تعرضت للقصف حفاضا على سلامتهم من تكرار القصف لنفس المواقع أو احتمال وجود قذائف لم تنفجر