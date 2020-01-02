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تركيا: البرلمان يوافق على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

صادق البرلمان التركي الخميس على مشروع قرار يسمح  بنشر قوات في ليبيا، في خطوة تمهد الطريق إلى تعاون عسكري متزايد بين أنقرة وحكومة الوفاق على الرغم من انتقادات نواب المعارضة.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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