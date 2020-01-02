تركيا: البرلمان يوافق على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا

صادق البرلمان التركي الخميس على مشروع قرار يسمح بنشر قوات في ليبيا، في خطوة تمهد الطريق إلى تعاون عسكري متزايد بين أنقرة وحكومة الوفاق على الرغم من انتقادات نواب المعارضة.

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