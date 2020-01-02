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مجلس الأمن القومي المصري يحدد إجراءات للتصدي للتدخل العسكري الخارجي في ليبيا

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

اجتمع اليوم مجلس الأمن القومي المصري، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

وبحسب بوابة “الأهرام” تناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.

وتم خلال الاجتماع تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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تعليقات

  • ما دخل مصر في الشؤون الدولة الليبية اروجوا من مصر عدم التدخل فيةالشأن الليبي هي ليست ام اواب لليبيا

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    • وهل كانت تركيا امك وابيك – كان بأمكان مصر التدخل فى ليبيا منذ عامين او ثلاثه وكنا نخشى ان يقول بعض الليبيين اننا نطمع فى ثرواتهم اما وقد جاء القرد — فأصبح من حقنا حماية امننا القومى ولن يستقر القرد بجوارنا ليهددنا واذا لم تتحرك مصر لاستقرار اخوتها وجيرانها فمن يتحرك

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