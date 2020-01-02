اخبار ليبيا الان عاجل

السيسي يرأس اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي

تم النشر منذُ 18 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يرأس اجتماع طارئا لمجلس الأمن القومي

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ندعو من الله ان يمنح السيسي الغباء السياسي كما معروف عليه يرسله جيش كفتة إلى ليبيا سوف يرتكب السيسي أكبر خطأ في حياته سوف يؤدي إلى نهايته سيكون الداهية اردوغان نجح في الاستدراج البلحة إلى المصيدة هذا ما كان يريده أردوغان حصار فار مذعور من كل الجهات في الشرق توجد حماس في غزة داعش سيناء وفي الغرب تحاصر السودان يسير نحو الدولة المدنية لن يحكمها العسكر بسبب رفض الشعب السوداني مع اكتمال السد النهضة تدخل السيسي في ليبيا يعني حكم على نفسه بي الإعدام تكرر الحرب اليمن فيعود عبد الناصر قتل فيها أكثر 15 آلاف المصري الانهيار الاقتصاد هذا بي اعترف محمد حسنين هيكل مقربين من عبد الناصر

    رد

    • ربنا معك يا مصر بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76)

      اللهم انصر مصر واعز جيشها العظيم

      رد

  • الى الخول حلحول يزيدك عبط زي سيدك السلطان المخبول القردوغان سيدك دخل المصيدة اللي كل حمار اخواني بيدخلها برجليه والقردوغان هيتدعدم في بلده داخل تركيا من الآباء التي قتلت أبنائهم والنساء الثكالى أنها فيتنام القرد وههههههه

    رد

    • فيها ايه يعني دا مش معقول أبدا السيسي الفرعوني عايز ايزيط بس خليه ايزيط ياعم السيسي أنت بالتزيط ليه…. لأن الفول الليبي بيعملي كده وريحة الكبريت والعفريت اللي ابتطلع من الفتحه الخليفه بدون صوت تعرفه إنه فول العجيلات آه ايوه اه أيوه مش مثل صوت المرميطه ولا حتى صوت الهورسس الليبيه دا انت واخز بال حزرتك ؟

      رد