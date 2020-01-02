السيسي يرأس اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يرأس اجتماع طارئا لمجلس الأمن القومي
تعليقات
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ندعو من الله ان يمنح السيسي الغباء السياسي كما معروف عليه يرسله جيش كفتة إلى ليبيا سوف يرتكب السيسي أكبر خطأ في حياته سوف يؤدي إلى نهايته سيكون الداهية اردوغان نجح في الاستدراج البلحة إلى المصيدة هذا ما كان يريده أردوغان حصار فار مذعور من كل الجهات في الشرق توجد حماس في غزة داعش سيناء وفي الغرب تحاصر السودان يسير نحو الدولة المدنية لن يحكمها العسكر بسبب رفض الشعب السوداني مع اكتمال السد النهضة تدخل السيسي في ليبيا يعني حكم على نفسه بي الإعدام تكرر الحرب اليمن فيعود عبد الناصر قتل فيها أكثر 15 آلاف المصري الانهيار الاقتصاد هذا بي اعترف محمد حسنين هيكل مقربين من عبد الناصر
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ربنا يوفقك للجهل والعبط والهبل يا كلب السلطان يا اخواني يا خروف
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ربنا معك يا مصر بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (76)
اللهم انصر مصر واعز جيشها العظيم
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الى الخول حلحول يزيدك عبط زي سيدك السلطان المخبول القردوغان سيدك دخل المصيدة اللي كل حمار اخواني بيدخلها برجليه والقردوغان هيتدعدم في بلده داخل تركيا من الآباء التي قتلت أبنائهم والنساء الثكالى أنها فيتنام القرد وههههههه
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فيها ايه يعني دا مش معقول أبدا السيسي الفرعوني عايز ايزيط بس خليه ايزيط ياعم السيسي أنت بالتزيط ليه…. لأن الفول الليبي بيعملي كده وريحة الكبريت والعفريت اللي ابتطلع من الفتحه الخليفه بدون صوت تعرفه إنه فول العجيلات آه ايوه اه أيوه مش مثل صوت المرميطه ولا حتى صوت الهورسس الليبيه دا انت واخز بال حزرتك ؟
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ربنا يوفقك للجهل والعبط والهبل يا كلب السلطان يا اخواني يا خروف
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