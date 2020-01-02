

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ سوزان الغيطاني |

02 January, 2020

التقى رئيس مجلس النواب عقيله صالح عيسى وفدا من مشائخ وأعيان الاصابعة لبحث القضايا التي تهم الأصابة والمتعلقة بتقديم الخدمات للمواطن في المجال الصحي والتعليمي والخدمي.

وقال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إن صالح أكد أن كل المتطلبات ستحال إلى رئاسة الحكومة الليبية المؤقتة وإلى كل المؤسسات والهيئات المختصة للعمل على تنفيذ ما تم طرحه من متطلبات ضرورية.

وأكد وفد مشائخ وأعيان الاصابعة دعمهم ومساندتهم وتأييدهم لمجلس النواب الليبي الممثل الشرعي للشعب الليبي وكذلك للجيش الوطني الليبي كما أكدوا على وحدة الصف الليبي في مواجهة أي اعتداء خارجي على ليبيا من تركيا او غيرها والعمل على المصالحة الوطنية ولم الشمل لكل الليبيين وتحقيق دولة المؤسسات والقانون