مركز إيواء المهاجرين ببني وليد يتسلم مساعدات إنسانية من الهلال الأحمر

تسلم مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في بني وليد والمعروف بـ«البيت الآمن»، اليوم الخميس، مساعدات إنسانية قدمها فرع جمعية الهلال الأحمر بالمدينة.

وأوضح عضو جمعية الهلال الأحمر فرع بني وليد، محمد عثمان، لـ«بوابة الوسط» أن المساعدات شملت أغطية ومفروشات ومواد غذائية وتنظيف وبعض الاحتياجات الأساسية لغرض الاستخدام الشخصي للمهاجرين.

وذكر عثمان أن هذه المساعدات تأتي ضمن جهود جمعية الهلال الأحمر كدعم لهؤلاء المهاجرين وللتخفيف من معاناتهم، مبينا أن فرع الجمعية يقوم بتقييم وضع المهاجرين لتقديم الدعم لهم خلال الفترة القادمة.

يشار إلى أن مركز الإيواء الخاص بالمهاجرين غير الشرعيين في بني وليد يعاني نقصا كبيرا في الاحتياجات الأساسية خاصة مع دخول فصل الشتاء والانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

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