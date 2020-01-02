الجزائر تجدد رفضها لكل أشكال التدخل الأجنبي في شؤون ليبيا

بوقادوم قال في تصريحات له بالعاصمة الجزائر بمناسبة إشرافه على عملية شحن مساعدات إنسانية إلى ليبيا وفقاً لوكالة “سبوتنيك” إن هذه الدفعة الجديدة من المساعدات الإنسانية ليست سوى رد للود الذي يكنه الشعب الجزائري لليبيين.

ولفت إلى أن هذه المساعدات تعبير على التزام الجزائر بقرار الشعب الليبي فيما يتعلق بحل الأزمة الليبية الذي يقوم على توافق جميع مكوناته بعيداً عن كل تدخل خارجي من أي كان.