سياله يشكر تركيا لموافقتها على إرسال قوات لليبيا

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سياله مع نظيره التركي داوود أوغلو ومستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مستجدات الملف الليبي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن سيالة بحث هاتفيا مع المسؤولين الأتراك التطورات والمستجدات الأخيرة في الملف الليبي والتعاون الليبي التركي في كافة المجالات وسبل دعم هذا التعاون .

وأكدت قناة TRTالتركية أن سيالة شكر نظيره التركي عقب مصادقة البرلمان في أنقرة على مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا.

ووافق البرلمان التركي خلال جلسته المنعقدة اليوم الخميس على مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا بأغلبية 325 صوتاً مقابل 184 .