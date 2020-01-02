أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ترحيبها بكل دعوات وقف التصعيد وإنهاء الأعمال القتالية وإحلال السلام الدائم، كمبادرة السلام الوطني التي أعلنتها أمس مجموعة من الناشطين في شرق ليبيا.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه “ينبغي دعم وتشجيع هذه المبادرة وغيرها من النداءات السابقة المماثلة والتي أطلقت من قبل عدد من البرلمانيين وغيرهم من الجهات السياسية والاجتماعية والمدنية في كل ليبيا لتشجيع العودة إلى الحل السياسي” مضيفة “أن هذه المبادرات تُظهر التزام الشعب الليبي بوقف إراقة الدماء، وتعزيز حقوق الإنسان، وإرساء سيادة القانون، وبناء دولة موحدة لكل لليبيين”.

وأطلق مجموعة من النشطاء المدنيين في مدينة بنغازي مبادرة لوقف الحرب في ليبيا تضمنت رفض كل أشكال السلاح خارج سلطة الدولة والتأكيد على أن المسار الدستوري والانتخابي هو الخيار الحقيقي للشعب الليبي إلى جانب الدعوة إلى انعقاد ملتقى الشباب الليبي الجامع لوضع ميثاق أخلاقي ينبذ خطاب العنف والكراهية.