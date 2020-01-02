بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الخميس مع وزيري التخطيط الطاهر الجهيمي، والمالية فرج بومطاري، الترتيبات المالية للعام الحالي 2020م بحضور وكيل وزارة التخطيط محمد الزيداني، ومندوبين عن ديوان المحاسبة ومدراء الإدارات المختصة بوزارة المالية .

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء استعراض مشروع الترتيبات المالية المقترح من قبل وزارة المالية وملاحظات ديوان المحاسبة المتعلقة بالأسباب التي أدت إلى استحداث بنود جديدة مثل البند الخامس الخاص بالمؤسسة الوطنية للنفط، والبند السادس المنافع الاجتماعية، وغيرها من الملاحظات والتباحث بشكل مفصل على ما تضمنته بنود استخدام الميزانية العامة وموارد الميزانية، والاجراءات الواجب تضمينها في مشروع الترتيبات المالية للعام 2020م ، بما يتفق واحكام قانون النظام المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

واتفق المجتمعون على تحديد خمس بنود لاستخدام الميزانية العامة بحيث يتم مخصصات البند الخامس الخاص بالمؤسسة إلى الباب الثاني النفقات التسيرية والتشغيلية ونقل مخصصات المنافع الاجتماعية الى الباب الرابع نفقات الدعم .

و اكد النائب على ضرورة استكمال المشاورات والتعديلات المطلوب مراعاتها واتخاذها في اقرب وقت ممكن توطئة لاعتمادها .