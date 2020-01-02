نائب الرئيس التركي: هذه أهدافنا في ليبيا

بارك نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي موافقة برلمان بلاده على إرسال جنود إلى الأراضي الليبية لدعم حكومة الوفاق.

وقال أقطاي بحسب قناة TRTالتركية في سلسلة تغريدات بموقع “تويتر” “نبارك لبلدنا ومنطقتنا قبول البرلمان التركي مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا، وحكومتنا تتخذ كل خطوة في شرق المتوسط ضمن عمل مفصّل واستراتيجية وخطة محددة” مضيفا “سنستمر في إفساد الألاعيب في المنطقة من خلال المذكرة الموقعة مع ليبيا وحماية حقوقنا ومصالحنا”.

وأردف “هدف تركيا هو المدافعة عن وحدة الأراضي الليبية وتقديم الدعم لدعوة الحكومة الشرعية المعترَف بها من الأمم المتحدة وخدمة السلام في المنطقة” بحسب تعبيره.

وتابع “مع موافقة البرلمان على المذكرة، آمل أن تصل الرسالة الضرورية إلى أولئك الذين يحتفظون بمواقف عدائية في ليبيا”.