الغرياني: التحالف مع تركيا مشروع شرعا وقانونا

أخبار ليبيا24

أفتى المفتي المعزول الصادق الغرياني اليوم الخميس على أن التحالف مع تركيا ضد الجيش الوطني أمر مشروع بالشرع والقانون.

وقال الغرياني، في حلقة “الإسلام والحياة” التي تبث على قناة التناصح، “إن التحالف مع تركيا للدفاع عن العاصمة مشروع بالشرع، لأنه مع دولة مسلمة، والله تعالى يقول: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) وأيضا بالقانون، لأن الجهة التي قامت به هي الحكومة المعترف بها دوليا، ولأنه لصد عدوان يستهدف البيوت والمدارس ويدمر المدن”.

وأضاف، الغرياني، “نحن نستعين بالمسلمين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وعدونا يستعين بوثنيين وملاحدة وغيرهم ممن ليسوا ليبيين”.

وجاءت هذه الفتاوى بعدما صادق البرلمان التركي على مشروع قرار يسمح بإرسال قوات عسكرية إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني.

وصوت 325 نائبا مقابل 184 لصالح مشروع القرار الذي جاء بعد أن طلبت حكومة الوفاق المساعدة من أنقرة لصد الجيش الوطني الذي يضيق الخناق عليها لتحرير العاصمة من المجموعات المسلحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24