البعثة الأممية ترحب بـ«مبادرة السلام الوطني» ودعوات وقف القتال

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الخميس، ترحيبها بـ«كل دعوات وقف التصعيد وإنهاء الأعمال القتالية وإحلال السلام الدائم، كمبادرة السلام الوطني التي أعلنتها أمس مجموعة من الناشطين في شرق ليبيا».

وشددت البعثة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» على أنه «ينبغي دعم وتشجيع هذه المبادرة وغيرها من النداءات السابقة المماثلة، والتي أطلقت من قبل عدد من البرلمانيين وغيرهم من الجهات السياسية والاجتماعية والمدنية في كل ليبيا لتشجيع العودة إلى الحل السياسي».

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «إن هذه المبادرات تُظهر التزام الشعب الليبي بوقف إراقة الدماء، وتعزيز حقوق الإنسان، وإرساء سيادة القانون، وبناء دولة موحدة لكل لليبيين».

وأصدر مجموعة من شباب النشطاء بالمنطقة الشرقية في ليبيا بيانا أمس الأربعاء، حمل عنوان: «مبادرة السلام الوطني»، دعوا من خلالها إلى وقف القتال والعودة إلى طاولة الحوار.

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